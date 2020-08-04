Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Крыму семилетняя девочка спасла упавшего в бассейн малыша. Прыгнула не задумываясь

Судя по видео, она справилась бы и без взрослых. Они, впрочем, подоспели быстро.

691

В одном из отелей в крымском городе Судаке семилетняя девочка из Тулы спасала пятилетнего ребёнка. Происшествие попало в объектив камеры видеонаблюдения.

Омский подросток спас тонущих девушек ценой своей жизни

Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

На кадрах видно, как ребёнок катался на самокате вокруг бассейна и упал в воду. Девочка моментально отреагировала на происходящее. Через секунду она спрыгнула в воду и подтолкнула мальчика к бортику. Ещё через пару секунд на помощь детям пришли взрослые.

По словам мамы храброй девочки, её дочь с четырёх лет занимается профессионально плаванием. О том, что упавший мальчик не умеет плавать, она знала.

Все дети в отеле перезнакомились и подружились. И она говорит, что её друг не умеет плавать. Они днём были в бассейне, и он был в нарукавниках, — передаёт портал "360" слова женщины.

Ранее Лайф сообщал, что десятилетний мальчик спас маму из тонущего автомобиля под Красноярском.

Выбор редакции

Loading...