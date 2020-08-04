В Крыму семилетняя девочка спасла упавшего в бассейн малыша. Прыгнула не задумываясь

В одном из отелей в крымском городе Судаке семилетняя девочка из Тулы спасала пятилетнего ребёнка. Происшествие попало в объектив камеры видеонаблюдения.
Омский подросток спас тонущих девушек ценой своей жизниСледователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.
На кадрах видно, как ребёнок катался на самокате вокруг бассейна и упал в воду. Девочка моментально отреагировала на происходящее. Через секунду она спрыгнула в воду и подтолкнула мальчика к бортику. Ещё через пару секунд на помощь детям пришли взрослые.
По словам мамы храброй девочки, её дочь с четырёх лет занимается профессионально плаванием. О том, что упавший мальчик не умеет плавать, она знала.
— Все дети в отеле перезнакомились и подружились. И она говорит, что её друг не умеет плавать. Они днём были в бассейне, и он был в нарукавниках, — передаёт портал "360" слова женщины.
Ранее Лайф сообщал, что десятилетний мальчик спас маму из тонущего автомобиля под Красноярском.