В Ростовской области приводят в порядок воинский мемориал "Сквер" на месте бывшего госпиталя

Солдат и журавли. Как создавали памятник воинам, погибшим подо Ржевом Ржевская битва — пожалуй, самое трагическое сражение Великой Отечественной войны. Сотни тысяч солдат полегли в нём, не добившись триумфальной победы. И пусть своими жизнями они обеспечили победу в войне, но на долгие годы про их подвиг забыли. И лишь в этом году на месте тех боёв появился мемориал. Пожалуй, один из немногих памятников не триумфу, а трагедии.