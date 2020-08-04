В Ростовской области приводят в порядок воинский мемориал "Сквер" на месте бывшего госпиталя

В Ростовской области начался первый этап работ по благоустройству воинского мемориала в Куйбышевском районе. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Памятник разбит на месте, где похоронено 366 бойцов, погибших на Миус-фронте. Редкий случай, когда братская могила — не безымянная: благодаря поисковикам на сегодняшний день известны имена всех павших воинов.
Фото предоставлено пресс-службой Правительства Ростовской области
Мемориал с памятником советскому воину и мраморными плитами соорудили в 1950 году. Со временем он стал разрушаться, и вот теперь его ждёт капитальный ремонт. Кроме того, здесь появятся новая тротуарная плитка, ограждение и клумбы. Работа ведётся в рамках федеральной программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы".
По решению губернатора Василия Голубева в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в регионе будет отремонтировано 36 памятников в 14 муниципалитетах. На эти цели выделено более 99 миллионов рублей.
Солдат и журавли. Как создавали памятник воинам, погибшим подо РжевомРжевская битва — пожалуй, самое трагическое сражение Великой Отечественной войны. Сотни тысяч солдат полегли в нём, не добившись триумфальной победы. И пусть своими жизнями они обеспечили победу в войне, но на долгие годы про их подвиг забыли. И лишь в этом году на месте тех боёв появился мемориал. Пожалуй, один из немногих памятников не триумфу, а трагедии.
Напомним, что в апреле Следком возбудил уголовное дело о геноциде в Ростовской области во времена ВОВ. Согласно архивным материалам, от рук эсэсовцев погибло более 30 тысяч жителей региона.
А ранее, 22 июня, поисковики передали на Камчатку личные вещи сержанта, погибшего 78 лет назад.