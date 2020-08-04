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Онищенко призвал быть осторожнее с "разрекламированными" КТ

По данным депутата Госдумы, в среднем на одного пациента с коронавирусом приходится 2,5 томографии.

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Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Бывший главный санитарный врач РФ, доктор медицинских наук, депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал быть осторожными с компьютерной томографией и не проходить эту процедуру без назначения врача, поскольку при этом виде диагностики высока лучевая нагрузка.

Её так разрекламировали, настолько люди в КТ верят... Есть эта (лучевая. Прим. Лайфа) нагрузка, и она очень высокая, надо с ней быть поосторожнее... Мы будем надеяться, что в будущем будем совершенствовать формы лечения и более осторожно относиться к такого рода исследованиям, — цитирует Онищенко РИА "Новости".

Он также предупредил, что даже если у пациента выявлен коронавирус, то делать компьютерную томографию не стоит без необходимости и назначения врача.

В Москве собрана крупнейшая в мире база компьютерных томограмм пациентов с коронавирусом

Она насчитывает более тысячи обезличенных и специальным образом размеченных снимков.

Призыв может быть один: если вы заболели, не ищите где-то там платную поликлинику, чтобы вам сделали КТ, а обращайтесь к врачу. И врач вам всё назначит, — добавил депутат.

Кроме того, Онищенко призвал искать другие возможности для диагностики.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что за июнь в регионах РФ значительно выросла коллективная доза облучения в результате проведения КТ, что, в свою очередь, может привести к росту числа заболеваний, вызываемых радиацией. При этом врач-онколог Андрей Пылев считает, что компьютерная томография грудной клетки, которая используется для скрининга CoViD-19, достаточно безопасна.

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