Мигранты попытались прорваться через границу России и Казахстана — видео

Качели смерти. Почему Казахстан обгоняет Китай по количеству заражённых коронавирусом По мнению экспертов, благодаря помощи российских специалистов Казахстан постепенно сможет выровнять ситуацию и о взрывном распространении эпидемии можно будет не беспокоиться. Однако сравнивать с Китаем сложно, потому что республика СНГ не сможет принять таких же мер, как и Поднебесная.