Мигранты попытались прорваться через границу России и Казахстана — видео

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В Самарской области на границе с Казахстаном произошли столкновения мигрантов с полицией. В управлении Росгвардии по Приволжскому округу заверили, что конфликт был оперативно локализован без пострадавших с обеих сторон.
— Стычка группы мигрантов с правоохранителями на российско-казахстанской границе на территории Самарской области, видеозапись которой расходится по соцсетям, произошла накануне. Она была очень быстро локализована без вмешательства представителей Росгвардии, — сообщил представитель пресс-службы.
По информации Mash, речь идёт о выходцах из Узбекистана и Таджикистана, которые не могут уехать на родину из-за закрытия границ в связи с пандемией коронавируса. Трудовые мигранты прибыли к границе с Казахстаном, поверив слухам о скором открытии КПП.
Качели смерти. Почему Казахстан обгоняет Китай по количеству заражённых коронавирусомПо мнению экспертов, благодаря помощи российских специалистов Казахстан постепенно сможет выровнять ситуацию и о взрывном распространении эпидемии можно будет не беспокоиться. Однако сравнивать с Китаем сложно, потому что республика СНГ не сможет принять таких же мер, как и Поднебесная.
Напомним, Россия с 1 августа открыла границы с рядом стран, в том числе с Абхазией. Казахстана и других государств с плохой эпидемиологической обстановкой по коронавирусу в списке нет.