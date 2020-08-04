Германия сообщила о второй волне коронавируса

В Германии началась вторая волна коронавируса, но она слабее первой. Об этом сообщила глава союза врачей страны Marburger Bund Зузанна Йона.

— Мы уже находимся во второй, невысокой волне роста, — передаёт издание Augsburger Allemeine её слова.

Зузанна Йона отметила, что больницы Германии готовы к очередному наплыву пациентов. Но медучреждения оставят меньше коек интенсивной терапии для больных, "потому что пандемия развивается медленно". Число таких мест будут расширять постепенно, по мере их заполнения.

Однако эпидемиологи пока уверенно не называют рост числа заразившихся в Германии второй волной. Ежедневный прирост в стране сейчас приближается к тысяче. В начале июля этот показатель составлял меньше 500 случаев.