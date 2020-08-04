В Дагестане дети пострадали при падении грузовика с обрыва

В Дагестане девять человек пострадали в Цунтинском районе, где с обрыва упал грузовик. В нём находились женщины и дети. Об этом сообщает Минздрав республики.

— Девять человек пострадали в результате падения грузовика с обрыва в районе Бежтинского участка. Среди пострадавших пятеро детей, младшему из которых шесть лет. Две женщины 1989 и 1991 года рождения находятся в тяжёлом состоянии, — сообщили в министерстве.

У остальных пострадавших состояние средней тяжести. Они отправлены в больницу. Женщин планируется доставить на лечение в Махачкалу с помощью вертолёта.