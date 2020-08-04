Мясников рассказал, как не получить травму на "ровном месте", пытаясь разнять драку

Российский врач и телеведущий Александр Мясников, комментируя смертельную драку в Барнауле, заявил, что перед тем как бросаться помогать человеку, нужно грамотно оценить ситуацию.
— Мы — люди, мы должны приходить на помощь. Но получить смертельную травму на ровном месте — тоже не вариант! — написал доктор на своей странице в "Телеграме".
В частности, Мясников отметил, что сперва человеку необходимо разобраться, сколько людей участвует в драке и есть ли у них что-то в руках. Это поможет начать правильно действовать и не стать случайной жертвой.
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Врач утверждает, что вмешиваться в драку нужно с громкого крика для привлечения внимания. После этого необходимо обхватить наиболее активного участника потасовки, плотно прижаться к нему всем телом и обязательно головой, а также попробовать уложить его на землю.
— Не бросайтесь разнимать с палкой или чем-то в руках — в этом случае вы превращаетесь в большую угрозу для участников драки, чем кто-либо, с вытекающими последствиями, — подчеркнул Мясников.
Кроме того, специалист рекомендует не стараться "оживить" человека самостоятельно. По словам Мясникова, достаточно вытащить пострадавшего из зоны опасности и остановить кровотечение. Не стоит самостоятельно оказывать помощь пострадавшему, лучше дождаться прибытия врачей. Также важно привлечь к подобным происшествиям других людей, которые смогут оказать какую-либо помощь в сложившейся ситуации.
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Напомним, ночью 27 июля на Старом базаре в Барнауле между двумя компаниями произошла массовая драка. Потасовка закончилась гибелью Павла Рохлова от руки титулованного боксёра. Михаил Старцев нанёс оппоненту всего один удар, но он оказался смертельным. Подозреваемого арестовали на два месяца. Лайф публиковал видео ночной потасовки.