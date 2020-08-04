Мясников рассказал, как не получить травму на "ровном месте", пытаясь разнять драку

Российский врач и телеведущий Александр Мясников, комментируя смертельную драку в Барнауле, заявил, что перед тем как бросаться помогать человеку, нужно грамотно оценить ситуацию.

— Мы — люди, мы должны приходить на помощь. Но получить смертельную травму на ровном месте — тоже не вариант! — написал доктор на своей странице в "Телеграме".

В частности, Мясников отметил, что сперва человеку необходимо разобраться, сколько людей участвует в драке и есть ли у них что-то в руках. Это поможет начать правильно действовать и не стать случайной жертвой.

Врач утверждает, что вмешиваться в драку нужно с громкого крика для привлечения внимания. После этого необходимо обхватить наиболее активного участника потасовки, плотно прижаться к нему всем телом и обязательно головой, а также попробовать уложить его на землю.

— Не бросайтесь разнимать с палкой или чем-то в руках — в этом случае вы превращаетесь в большую угрозу для участников драки, чем кто-либо, с вытекающими последствиями, — подчеркнул Мясников.

Кроме того, специалист рекомендует не стараться "оживить" человека самостоятельно. По словам Мясникова, достаточно вытащить пострадавшего из зоны опасности и остановить кровотечение. Не стоит самостоятельно оказывать помощь пострадавшему, лучше дождаться прибытия врачей. Также важно привлечь к подобным происшествиям других людей, которые смогут оказать какую-либо помощь в сложившейся ситуации.