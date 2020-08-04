Опубликовано видео жёсткого задержания Джорджа Флойда, снятое с тела одного из полицейских

В Сети появилась видеозапись, сделанная полицейскими американского города Миннеаполис во время жестокого задержания 25 мая Джорджа Флойда, после которого он умер. Кадры ареста мужчина опубликовало британское издание Daily Mail.

На видео, которое было сделано офицерами полиции Томасом Лейном и Алексом Куэнгом, зафиксирован именно тот момент, когда задерживали афроамериканца.

На кадрах видно, как один из стражей порядка направил пистолет на голову Флойда, в ответ мужчина просит не стрелять в него. После этого афроамериканца вытаскивают из авто и надевают на него наручники. Полицейские долго пытаются посадить его в служебную машину, но Флойд кричит и плачет, заявляя, что у него клаустрофобия. Уже в автомобиле полиции темнокожий мужчина говорит, что ему нечем дышать, однако полицейские никак не реагируют.

В конце записи Флойда вытаскивают из авто и кладут на асфальт. В этот момент афроамериканец вновь начал сильно кричать и говорить, что он не может дышать.

Стоит также отметить, что стенограммы видео были опубликованы в июле, однако судья Миннеаполиса постановил, что кадры задержания можно смотреть только в здании суда.