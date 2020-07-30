"Ублюдок должен ответить!" Губерниев эмоционально высказался о смертельной драке в Барнауле

Спортивный комментатор эмоционально прокомментировал смерть 40-летнего Павла Рохлова в результате драки в ночь на 27 июля в Барнауле. Мужчина погиб от единственного удара 38-летнего Михаила Старцева. Против последнего возбудили дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего".
— Это смерть по неосторожности? Считаю, что это убийство. За смерть Павла Рохлова пьяный ублюдок должен ответить сполна! — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Федерация бокса открестилась от автора смертельного нокаута в БарнаулеЗаявлено, что Старцев никогда не занимался этим видом спорта профессионально.
Напомним, ночью 27 июля на Старом базаре в Барнауле между двумя компаниями произошла массовая драка. Потасовка закончилась гибелью Павла Рохлова от руки Михаила Старцева. Он нанёс оппоненту всего один удар, но он оказался смертельным. Подозреваемого арестовали на два месяца. Лайф публиковал видео ночной потасовки.