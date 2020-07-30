"Ублюдок должен ответить!" Губерниев эмоционально высказался о смертельной драке в Барнауле

Спортивный комментатор эмоционально прокомментировал смерть 40-летнего Павла Рохлова в результате драки в ночь на 27 июля в Барнауле. Мужчина погиб от единственного удара 38-летнего Михаила Старцева. Против последнего возбудили дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего".

— Это смерть по неосторожности? Считаю, что это убийство. За смерть Павла Рохлова пьяный ублюдок должен ответить сполна! — написал Губерниев в своём телеграм-канале.