Грузия может открыться для россиян в сентябре

Возобновление наземного сообщения между Россией и Грузией возможно не раньше сентября. Об этом заявил спецпредставитель премьера Грузии по отношениям с РФ Зураб Абашидзе.

— Как только пандемия ослабнет, страны перейдут к обсуждению открытия границ и возобновлению пассажиропотока, — цитируют дипломата "Известия".

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин допустил, что уже в первый осенний месяц туристы из РФ смогут отправиться на грузинские курорты.

— Грузия останется востребованным направлением и в октябре, и зимой, когда начнётся горнолыжный сезон, — добавил эксперт.

Напомним, сухопутная граница между Россией и Грузией была закрыта 16 марта.