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Грузия может открыться для россиян в сентябре

Сухопутная граница между странами была закрыта 16 марта.

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Фото © Pixabay

Возобновление наземного сообщения между Россией и Грузией возможно не раньше сентября. Об этом заявил спецпредставитель премьера Грузии по отношениям с РФ Зураб Абашидзе.

Как только пандемия ослабнет, страны перейдут к обсуждению открытия границ и возобновлению пассажиропотока, — цитируют дипломата "Известия".

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин допустил, что уже в первый осенний месяц туристы из РФ смогут отправиться на грузинские курорты.

Грузия останется востребованным направлением и в октябре, и зимой, когда начнётся горнолыжный сезон, — добавил эксперт.

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Стали известны требования стран, в которые российским туристам можно лететь отдыхать.

Напомним, сухопутная граница между Россией и Грузией была закрыта 16 марта.

Ранее посол России в Каире назвал условие возобновления авиасообщения с египетскими курортами.

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