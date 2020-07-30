Грузия может открыться для россиян в сентябре

Возобновление наземного сообщения между Россией и Грузией возможно не раньше сентября. Об этом заявил спецпредставитель премьера Грузии по отношениям с РФ Зураб Абашидзе.
— Как только пандемия ослабнет, страны перейдут к обсуждению открытия границ и возобновлению пассажиропотока, — цитируют дипломата "Известия".
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин допустил, что уже в первый осенний месяц туристы из РФ смогут отправиться на грузинские курорты.
— Грузия останется востребованным направлением и в октябре, и зимой, когда начнётся горнолыжный сезон, — добавил эксперт.
Сохраните и летите. Правила въезда в Танзанию, Турцию и Великобританию в пандемиюСтали известны требования стран, в которые российским туристам можно лететь отдыхать.
Напомним, сухопутная граница между Россией и Грузией была закрыта 16 марта.
Ранее посол России в Каире назвал условие возобновления авиасообщения с египетскими курортами.