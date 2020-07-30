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Постпред России считает, что Германия выиграет от вывода американских войск

По словам дипломата, решение Вашингтона может повлиять лишь на экономическую ситуацию вокруг американских баз.

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Фото © Pixabay

Вывод из Германии войск США принесёт Берлину политический выигрыш. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Некоторые наблюдатели трактуют вывод 12 тысяч американских военнослужащих из Германии как "наказание" Берлина. Почему? Германия не находится под угрозой, — написал постпред в "Твиттере".

Он добавил, что это решение Вашингтона не затронет сферу безопасности Германии. Повлиять вывод солдат может лишь на экономическую ситуацию в районах вокруг американских баз, уточнил дипломат.

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Он отметил, что это нарушит основополагающий акт Россия — НАТО 1997 года.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп отдал приказ Пентагону сократить присутствие американских военнослужащих в Германии. Готовность содержать солдат выразила Польша. Пентагон признал, что перебросит часть солдат из ФРГ на "сдерживание России".

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