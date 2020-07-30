Постпред России считает, что Германия выиграет от вывода американских войск

Вывод из Германии войск США принесёт Берлину политический выигрыш. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

— Некоторые наблюдатели трактуют вывод 12 тысяч американских военнослужащих из Германии как "наказание" Берлина. Почему? Германия не находится под угрозой, — написал постпред в "Твиттере".

Он добавил, что это решение Вашингтона не затронет сферу безопасности Германии. Повлиять вывод солдат может лишь на экономическую ситуацию в районах вокруг американских баз, уточнил дипломат.