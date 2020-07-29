Федерация бокса открестилась от автора смертельного нокаута в Барнауле

Подозреваемый в убийстве 40-летнего Павла Рохлова в ходе массовой драки на Старом базаре в Барнауле не является профессиональным боксёром. Об этом заявила Федерация бокса России. Там отметили, что Михаил Старцев уже 20 лет не имеет никакого отношения к этому виду спорта.

— Михаил Старцев не является действующим боксёром. Он занимался боксом на протяжении пяти лет, но с начала 2000-х официально не имеет к этому виду спорта никакого отношения. Ничем себя не проявил, никаких призовых мест не занимал. В сборной Алтайского края или Барнаула не состоял, — рассказали в федерации.

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Оказалось также, что Старцев никогда не являлся профессиональным боксёром и членом Федераций бокса России или Алтайского края.