Федерация бокса открестилась от автора смертельного нокаута в Барнауле

Подозреваемый в убийстве 40-летнего Павла Рохлова в ходе массовой драки на Старом базаре в Барнауле не является профессиональным боксёром. Об этом заявила Федерация бокса России. Там отметили, что Михаил Старцев уже 20 лет не имеет никакого отношения к этому виду спорта.
— Михаил Старцев не является действующим боксёром. Он занимался боксом на протяжении пяти лет, но с начала 2000-х официально не имеет к этому виду спорта никакого отношения. Ничем себя не проявил, никаких призовых мест не занимал. В сборной Алтайского края или Барнаула не состоял, — рассказали в федерации.
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Оказалось также, что Старцев никогда не являлся профессиональным боксёром и членом Федераций бокса России или Алтайского края.
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Напомним, ночью 27 июля на Старом базаре в Барнауле между двумя компаниями произошла массовая драка. Потасовка закончилась гибелью Павла Рохлова от руки Михаила Старцева. Бывший спортсмен нанёс оппоненту всего один удар, но он оказался смертельным. Подозреваемого арестовали на два месяца. Лайф публиковал видео ночной потасовки.