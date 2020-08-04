В США вновь попросили доработать Boeing 737 MAX

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США опубликовало предписание, согласно которому корпорации Boeing необходимо внести дополнительные изменения в программное обеспечение и иные системы лайнеров 737 MAX.
В частности, регулятор просит добавить ещё один датчик в систему улучшения характеристик манёвренности. При этом уже внесённые изменения увеличивают безопасность полёта лайнера. Изменения также должны коснуться и электропроводки лайнера.
Лётные испытания Boeing 737 MAX в рамках сертификации начнутся 29 июняИх сборка и эксплуатация были прекращены после крупных авиакатастроф.
На предоставление комментариев относительно доработок ФАУ дало Boeing 45 дней.