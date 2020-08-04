Роспотребнадзор рекомендует проверять "СМС из банка" о переводе денег

Роспотребнадзор выпустил памятку для граждан, в ней описываются наиболее частые случаи мошенничества, в которых задействованы "сотрудники банков". Об этом сообщает ТАСС.

Ведомство рекомендует россиянам не совершать каких-либо действий со своим банковским счётом, если им приходит СМС о банковском переводе, который не совершался. В такой ситуации лучше как можно скорее позвонить в банк по официальному номеру.

Если же мошенники позвонили вам, представившись "сотрудниками банка", и сообщили о переводе, который вы не отправляли, то лучше как можно скорее прервать разговор и перезвонить в кредитную организацию. При этом не стоит диктовать каких-либо данных вашей карты.

Кроме того, не следует сразу же откликаться на просьбы о переводе денег родственникам и знакомым. Изначально лучше проверить, действительно ли это они, и задать несколько сугубо личных вопросов.