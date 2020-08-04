Доцент ВШЭ: Московский монорельс нуждается в реконструкции

Московский монорельс как вид транспорта городу не нужен, однако из него можно сделать интересный урбанистический проект. Об этом Лайфу заявил доцент факультета городского и регионального развития Высшей школы урбанистики имени А.А. Высоковского НИУ ВШЭ Иван Медведев, комментируя данные телеграм-каналов о возможном закрытии монорельса.

— В нынешнем виде монорельс не завязан ни в какую сеть и слишком дорог для бюджета, то есть для наших с вами денег. Так что как вид городского транспорта он бесперспективен, — указал эксперт.

Вместе с тем собеседник Лайфа уверен, что ликвидация инфраструктуры монорельса была бы неправильным решением. Вместо этого Медведев предложил объявить открытый конкурс проектов среди урбанистов, а затем организовать для москвичей общественное обсуждение победивших моделей развития монорельса.

— Нужны идеи по его альтернативному использованию и включению в городскую среду. Пару лет назад одно архитектурное бюро уже предлагало переформатировать его в стилистике, похожей на манхэттенский парк Хай-Лайн в Нью-Йорке. Но это лишь один из вариантов, — добавил он.

Напомним, что монорельс запустили в Москве как экспериментальный проект ещё в 2004 году. Он состоит из одной-единственной ветки протяженностью 4,7 километра. Маршрут движения проходит в районе Северо-Восточного административного округа, от улицы Сергея Эйзенштейна до станции метро "Тимирязевская".