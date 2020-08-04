Google выпустил дудл о необходимости носить маску

Компания Google разместила на своём сайте дудл о необходимости соблюдать меры безопасности в условиях пандемии коронавирусной инфекции под названием "Носите маску. Это спасает жизни".
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— С его помощью мы хотим напомнить пользователям, что опасность ещё не миновала, а простые правила — ношение маски и соблюдение социальной дистанции — помогут сохранить здоровье себе и окружающим, — сказано в пресс-релизе компании.
Доктор Комаровский рассказал, в каком случае маска бесполезнаЗнаменитый медик напомнил о ключевых правилах, которые нельзя нарушать.
После нажатия на дудл каждый может получить самую важную информацию о профилактике CoViD-19 из проверенных источников.
Ранее учёные назвали самую надёжную маску от коронавируса.