Такси кувырком залетело на парковку аэропорта в Екатеринбурге — видео

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В Екатеринбурге автомобиль такси на скорости порядка 140 километров в час влетел на парковку аэропорта Кольцово, несколько раз перевернулся и встал на колёса. Во время страшного ДТП, которое произошло вечером 4 августа, в машине сидели водитель и пассажир. Кадры с камер наблюдения опубликовал паблик "Типичный Екатеринбург".

— Volkswagen Polo двигался из Екатеринбурга в сторону аэропорта Кольцово, превышая скоростной режим, не справился с управлением и наехал на бордюр, затем автомобиль отбросило на дерево, после чего он вылетел на парковку аэропорта. От сильного удара двигатель и части авто разлетелись в разные стороны, — сообщили в городском ГИБДД.

Отвалившиеся части автомобиля повредили стоявшие на парковке машины Skoda Octavia и Hyundai Accent. 55-летний таксист был госпитализирован с переломом ноги, у 45-летнего пассажира ушиб грудной клетки и черепно-мозговая травма. Оба мужчины доставлены в городскую клиническую больницу № 36.