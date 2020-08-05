Россияне назвали главные причины увольнения с работы

Жители России назвали главные причины, из-за которых они увольняются с работы. Самый популярный ответ — неготовность работодателя к повышению зарплаты сотрудника. Так считает 31% россиян, следует из исследования сервиса по подбору персонала "Работа.ру", опубликованного РИА "Новости".
Кроме того, важным моментом, который отметили 15% респондентов, является профессиональное выгорание и стресс, а 13% проголосовавших назвали отсутствие карьерного роста.
Россияне также выбирали причинами увольнения желание работать ближе к дому (10%) и уделять больше времени семье (7%). Из-за конфликтов и желания переехать в другой город или страну уволиться могут 4% респондентов. В варианте "Другое" граждане страны чаще всего выбирали "Закрытие или ликвидацию компании".
Большая часть россиян дорожит своей работойПри этом примерно каждый шестой уверен, что всегда сможет трудоустроиться, так как его профессия очень востребована.
А вот при поиске нового места трудоустройства помимо зарплаты россияне чаще иного смотрят на рабочий график (54%). Кроме того, важными компонентами являются расстояние от дома до работы (44%), надёжность будущей компании (36%), позитивные отзывы других сотрудников (34%) и возможность обучения и карьерного роста (31%).
Самыми малозначимыми пунктами стали уровень новой заработной платы выше предыдущего (17%), льготы (10%), а также средний возраст коллег и наличие вакансий для мам и пенсионеров (5%).
Но зарплата остаётся важным пунктом места трудоустройства. В необходимости полного сохранения вознаграждения при переходе на дистанционный режим работы уверены 93% опрошенных.
Всего в опросе участвовало 3,5 тысячи человек.
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