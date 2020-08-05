Россияне назвали главные причины увольнения с работы

Жители России назвали главные причины, из-за которых они увольняются с работы. Самый популярный ответ — неготовность работодателя к повышению зарплаты сотрудника. Так считает 31% россиян, следует из исследования сервиса по подбору персонала "Работа.ру", опубликованного РИА "Новости".

Кроме того, важным моментом, который отметили 15% респондентов, является профессиональное выгорание и стресс, а 13% проголосовавших назвали отсутствие карьерного роста.

Россияне также выбирали причинами увольнения желание работать ближе к дому (10%) и уделять больше времени семье (7%). Из-за конфликтов и желания переехать в другой город или страну уволиться могут 4% респондентов. В варианте "Другое" граждане страны чаще всего выбирали "Закрытие или ликвидацию компании".

А вот при поиске нового места трудоустройства помимо зарплаты россияне чаще иного смотрят на рабочий график (54%). Кроме того, важными компонентами являются расстояние от дома до работы (44%), надёжность будущей компании (36%), позитивные отзывы других сотрудников (34%) и возможность обучения и карьерного роста (31%).

Самыми малозначимыми пунктами стали уровень новой заработной платы выше предыдущего (17%), льготы (10%), а также средний возраст коллег и наличие вакансий для мам и пенсионеров (5%).

Но зарплата остаётся важным пунктом места трудоустройства. В необходимости полного сохранения вознаграждения при переходе на дистанционный режим работы уверены 93% опрошенных.

Всего в опросе участвовало 3,5 тысячи человек.