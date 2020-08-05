Россия сняла ограничения на безвизовый въезд иностранцев для командировок

Все ограничения на безвизовый въезд в Россию иностранцев для краткосрочных командировок полностью отменены. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Документ был опубликован на сайте правительства.
— Разрешается безвизовый въезд в Россию иностранцев для краткосрочных командировок. Речь идёт об обладателях дипломатических или служебных паспортов из стран, с которыми действуют соглашения о безвизовых поездках, — говорится в пояснительной записке к распоряжению.
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Как сообщал Лайф, с 1 августа Россия частично возобновила международные полёты. Первыми "открытыми" странами стали Великобритания, Турция и Танзания. А с 15 августа РФ возобновит авиасообщение со Швейцарией.