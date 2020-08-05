Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Россия сняла ограничения на безвизовый въезд иностранцев для командировок

Уточняется, что речь идёт об обладателях дипломатических или служебных паспортов.

50
Post cover

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Все ограничения на безвизовый въезд в Россию иностранцев для краткосрочных командировок полностью отменены. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Документ был опубликован на сайте правительства.

Разрешается безвизовый въезд в Россию иностранцев для краткосрочных командировок. Речь идёт об обладателях дипломатических или служебных паспортов из стран, с которыми действуют соглашения о безвизовых поездках, — говорится в пояснительной записке к распоряжению.

Черногория открыла границы для россиян

Туристам из России для посещения балканской страны не придётся сдавать анализы на коронавирус.

Как сообщал Лайф, с 1 августа Россия частично возобновила международные полёты. Первыми "открытыми" странами стали Великобритания, Турция и Танзания. А с 15 августа РФ возобновит авиасообщение со Швейцарией.

Выбор редакции

Loading...