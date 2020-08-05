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МЧС России отправляет в Ливан госпиталь для помощи пострадавшим от взрыва

По предварительным данным, в Бейруте более сотни погибших, несколько тысяч пострадавших.

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Фото © ТАСС / МЧС России

МЧС России отправляет в столицу Ливана госпиталь с врачами, которые будут лечить пострадавших в результате мощного взрыва, прогремевшего накануне. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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Из-под обломков продолжают извлекать тела погибших. Сотни человек пропали без вести после ЧП.

Самолётами МЧС России будут направлены мобильный госпиталь, врачи, спасатели "Центроспаса", специалисты Роспотребнадзора с лабораторией по выявлению новой коронавирусной инфекции, — рассказали в министерстве.

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Столб густого красноватого дыма поднялся в воздух на сотни метров.

Для этого потребуется отправить пять самолётов. У всех специалистов будут спецкостюмы и средства защиты, рассчитанные на условия пандемии.

В результате взрывов погибло более ста человек, около четырёх тысяч получили ранения. Число жертв, вероятно, будет увеличиваться, поскольку из-под обломков извлекают всё больше тел. Местонахождение сотен человек остаётся неизвестным.

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