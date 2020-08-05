Адвокаты устроившего бойню в воинской части солдата попросили о суде присяжных

Защита солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял восемь сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае, намерена добиваться рассмотрения дела судом присяжных. Соответствующее ходатайство уже направлено в суд, сообщил адвокат Равиль Тугушев.

— Подписали протокол об окончании ознакомления с материалами дела, то есть фактически сегодня предварительное следствие было завершено. Было заявлено ходатайство о проведении суда присяжных, было заявлено ходатайство о вызове свидетелей защиты, — рассказал ТАСС представитель стороны защиты.

Как уточнил Тугушев, в дело недавно был добавлен ещё один факт неуставных отношений со стороны офицеров, выявленный следствием.

— Там был отказ в возбуждении уголовного дела, но отказ по нереабилитирующим основаниям. Там было и превышение должностных полномочий, и неуставные взаимоотношения, — сообщил адвокат.