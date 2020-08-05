Адвокаты устроившего бойню в воинской части солдата попросили о суде присяжных

Защита солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял восемь сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае, намерена добиваться рассмотрения дела судом присяжных. Соответствующее ходатайство уже направлено в суд, сообщил адвокат Равиль Тугушев.
— Подписали протокол об окончании ознакомления с материалами дела, то есть фактически сегодня предварительное следствие было завершено. Было заявлено ходатайство о проведении суда присяжных, было заявлено ходатайство о вызове свидетелей защиты, — рассказал ТАСС представитель стороны защиты.
Как уточнил Тугушев, в дело недавно был добавлен ещё один факт неуставных отношений со стороны офицеров, выявленный следствием.
— Там был отказ в возбуждении уголовного дела, но отказ по нереабилитирующим основаниям. Там было и превышение должностных полномочий, и неуставные взаимоотношения, — сообщил адвокат.
Суд приговорил к условному сроку солдата, издевавшегося над ШамсутдиновымТакже Руслан Мухатов должен будет заплатить штраф в 30 тысяч рублей.
Напомним, 25 октября 2019 года военнослужащий Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам при смене караула в воинской части в закрытом посёлке Горный в Забайкальском крае. Восемь военнослужащих погибли, ещё два были ранены. Одной из причин расстрела называют дедовщину. Служивший в этой части солдат-срочник рассказал об издевательствах со стороны командира.