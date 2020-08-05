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В России предложили увеличить скидки на услуги ЖКХ для многодетных семей

Минимальный размер льготы призывают поднять до 50% и 70%, в зависимости от количества детей.

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Фото © Агентство "Москва" / Авилов Александр

Глава Национального родительского комитета, член Общественной палаты РФ Ирина Волынец направила в правительство предложение увеличить скидки на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей. Об этом сообщает RT со ссылкой на документ.

Прошу вас увеличить минимальную скидку на ЖКХ для многодетных семей до 50%, а для семей с десятью и более детьми — до 70%, — говорится в обращении.

Волынец также предлагает отменить плату за ЖКХ для тех семей с детьми, где родители лишились работы из-за пандемии коронавируса. Такую меру поддержки она считает нужным оказывать до момента трудоустройства одного из родителей.

Согласно действующим правилам, многодетные семьи имеют право на компенсацию в размере 30% от стоимости услуг ЖКХ. Для россиян, воспитывающих от десяти и более детей, минимальный размер льготы составляет 50%. При этом муниципальные власти вправе увеличивать размер скидки по своему усмотрению.

В России детям из многодетных семей могут дать преимущество при поступлении в вузы

При одобрении новые нормы вступят в силу со следующего года.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил предоставлять нянь многодетным семьям с детьми до трёх лет.

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