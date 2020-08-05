В России предложили увеличить скидки на услуги ЖКХ для многодетных семей

Глава Национального родительского комитета, член Общественной палаты РФ Ирина Волынец направила в правительство предложение увеличить скидки на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей. Об этом сообщает RT со ссылкой на документ.

— Прошу вас увеличить минимальную скидку на ЖКХ для многодетных семей до 50%, а для семей с десятью и более детьми — до 70%, — говорится в обращении.

Волынец также предлагает отменить плату за ЖКХ для тех семей с детьми, где родители лишились работы из-за пандемии коронавируса. Такую меру поддержки она считает нужным оказывать до момента трудоустройства одного из родителей.

Согласно действующим правилам, многодетные семьи имеют право на компенсацию в размере 30% от стоимости услуг ЖКХ. Для россиян, воспитывающих от десяти и более детей, минимальный размер льготы составляет 50%. При этом муниципальные власти вправе увеличивать размер скидки по своему усмотрению.