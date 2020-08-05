Коляску с годовалым мальчиком бросили у подъезда на западе Москвы

Маленького ребёнка в детской коляске обнаружили сегодня около часа ночи у подъезда одного из домов на Студенческой улице в Москве. Малышу примерно 1 год и 8 месяцев. Как сообщил Лайфу источник, ребёнок привлёк внимание местных жителей громким плачем. Те не нашли его родителей и вызвали полицию.

По словам инсайдера, малыш азиатской внешности. Экипажем скорой медицинской помощи мальчик был доставлен в ДГКБ № 9 им. Сперанского. Прокуратура города Москвы начала проверку по факту обнаружения ребёнка. Начальник пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефёдова уточнила, что сейчас жизни и здоровью брошенного карапуза ничего не угрожает.