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Тела матери и ребёнка обнаружили в запертой изнутри квартире в Башкирии

Специалисты зафиксировали признаки насильственной смерти.

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Фото © Pixabay

В одной из квартир в городе Октябрьский, Башкирия, обнаружены тела 42-летней женщины и её 11-летнего сына. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.

Отмечается, что квартира на четвёртом этаже многоквартирного дома была заперта изнутри. На телах специалисты обнаружили признаки насильственной смерти.

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