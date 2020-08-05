Тела матери и ребёнка обнаружили в запертой изнутри квартире в Башкирии

В одной из квартир в городе Октябрьский, Башкирия, обнаружены тела 42-летней женщины и её 11-летнего сына. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.
Отмечается, что квартира на четвёртом этаже многоквартирного дома была заперта изнутри. На телах специалисты обнаружили признаки насильственной смерти.
Арестован подозреваемый в убийстве и нападении на женщин в ОмскеОдной из его жертв удалось выжить после нескольких ударов ножом.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Расследование продолжается.
Ранее в Башкирии муж жестоко расправился с женой. Родственники рассказали Лайфу о семье.