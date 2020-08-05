ФБР провела обыски в связанной с Коломойским компании

Федеральное бюро расследований провело обыски в компании Optima Management Group, связанной с украинским олигархом Игорем Коломойским. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Агенты ФБР прибыли по адресам офисов компании в Кливленде, штат Огайо, и Майами, штат Флорида. По итогам операции никого не задержали, однако из здания в Кливленде агенты вынесли несколько коробок, о содержимом которых ничего не известно.

Как отмечает агентство, Optima являлась частью международной схемы Коломойского по выводу денег для приобретения недвижимости в США.

Это не единственная печальная новость для олигарха за последние сутки. Также стало известно о смерти его матери Зои Коломойской. Как сообщается на сайте Объединённой еврейской общины Украины, она умерла на 81-м году жизни. Причина смерти не называется.