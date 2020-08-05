Netflix показал трейлер приквела "Пролетая над гнездом кукушки"

Роль медсестры Милдред Рэтчед исполнила Сара Полсон, знакомая зрителям по фильмам "12 лет рабства" и "Щегол", а также сериалам "Американская история ужасов" и "Отчаянные домохозяйки". Премьера первого сезона, в котором будет восемь серий, состоится на Netflix 18 сентября.