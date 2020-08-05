Netflix показал трейлер приквела "Пролетая над гнездом кукушки"

Стриминговый сервис Netflix презентовал трейлер приквела фильма "Пролетая над гнездом кукушки" — сериала "Сестра Рэтчед".
Роль медсестры Милдред Рэтчед исполнила Сара Полсон, знакомая зрителям по фильмам "12 лет рабства" и "Щегол", а также сериалам "Американская история ужасов" и "Отчаянные домохозяйки". Премьера первого сезона, в котором будет восемь серий, состоится на Netflix 18 сентября.
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Фильм "Пролетая над гнездом кукушки, снятый по одноимённому роману Кена Кизи, вышел в 1975 году. Режиссёром выступил Милош Форман, а главную роль исполнил Джек Николсон. Картина победила в пяти номинациях премии "Оскар".
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