Эксперты объяснили, чем опасен просмотр фильмов на пиратских сайтах

Просмотр бесплатного контента на пиратских ресурсах может быть чреват автозагрузкой вирусов, программ-шпионов или криптомайнеров. Об этом рассказал эксперт по кибербезопасности Лаборатории Касперского Дмитрий Галов.

— Мы видим, что под видом такого контента распространяют рекламные и вредоносные программы: добавляют их в файлы с названиями популярных шоу, а также используют известные бренды для проведения фишинговых атак, — приводит его слова РИА "Новости".

Эксперт уточнил, что злоумышленники используют трояны, с помощью которых можно удалять или блокировать данные, а также программы-шпионы, дающие хакеру доступ к информации на устройстве.

В свою очередь, глава представительства Avast в России и СНГ Алексей Фёдоров посоветовал использовать легальные ресурсы, а также иметь антивирус.

Если вы зашли на ресурс, требующий установки на компьютер Flash Player или Java, то его можно смело закрывать, отметил техдиректор Qrator Labs Артём Гавриченков.

— Ни в коем случае никакие файлы, включая файлы приложений, а также файлы, заявленные как видео или документы, скачивать с таких сайтов нельзя, — подчеркнул он.