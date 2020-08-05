Эксперт рассказал о правилах приличия в Интернете

Правила общения и поведения в Интернете схожи с теми, которые приняты офлайн. Об этикете в цифровой переписке рассказал эксперт проекта Аналитического центра НАФИ "Цифровой гражданин" Аслан Субханкулов.

— При неформальной переписке рекомендуется использовать эмодзи — это помогает точнее передать эмоциональную окраску текстового сообщения, которую в устной речи мы обозначаем интонацией, — приводит его слова агентство "Прайм".

При этом эксперт не советует злоупотреблять эмодзи, так как заменить суть сообщения ими не получится. Кроме того, длинные сообщения не стоит разбивать на множество небольших, так как частые уведомления могут мешать адресату.

Также, по словам Субханкулова, необходимо получить разрешение на цитирование у человека, с которым вы ведёте переписку. Важно помнить и о том, что прямые угрозы в социальных сетях являются не только нарушением норм цифрового этикета, но и Уголовного кодекса РФ.