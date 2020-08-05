Около 140 силовиков пострадали во время протестов в Портленде

Около 140 представителей силовых структур США получили более 270 травм от рук участников беспорядков в Портленде. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренней безопасности (МВБ) страны.

Отмечается, что нападавшие использовали химикаты, лазеры, молотки, петарды, бейсбольные биты, "коктейли Молотова" и другие боеприпасы. По словам исполняющего обязанности замглавы МВБ Кена Кучинелли, за два месяца ситуация в Портленде переросла в постоянные ночные беспорядки и насилие, угрожающее жизни правоохранителей.

Он добавил, что "жестокие экстремисты" по всей стране намеренно пытались поджечь полицейские машины, когда внутри находились офицеры.

— Если бы беспочвенные требования протестующих, добивавшихся того, чтобы федеральные силы покинули Портленд, были удовлетворены, безусловно, это привело бы к разрушению [здания] федерального суда, — добавил Кучинелли.