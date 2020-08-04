Американский подросток не признал вину в массовом взломе аккаунтов в Twitter

17-летний американец Айвэн Кларк, подозреваемый в организации хакерской атаки на социальную сеть Twitter, не признал свою вину. Об этом свидетельствуют документы, размещённые в электронной базе суда округа Хилсборо, штат Флорида.

Кларк уведомил суд о том, что он невиновен, через адвоката. В среду по видеосвязи должны состояться слушания, на которых суд рассмотрит возможность освобождения подростка под залог до начала процесса.

Напомним, хакеры взломали десятки твиттер-аккаунтов известных людей, включая бывшего вице-президента США, главного соперника Дональда Трампа на предстоящих выборах Джо Байдена, экс-президента Барака Обаму, миллиардеров Илона Маска, Билла Гейтса, Майкла Блумберга, Джеффа Безоса, рэпера Канье Уэста, а также компаний Apple, Uber, криптовалютных бирж. В них они разместили однотипные объявления с "выгодным предложением".