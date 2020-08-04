Украинский консул в Черногории возмутился открытием границ для россиян

Консул Украины в Черногории Михаил Шматов выразил недовольство решением властей страны открыть границы для российских туристов.
— Я возмущён тем, что Россию сразу поместили в "зелёную" зону [по коронавирусу] без всяких условий, — написал Шматов на странице в "Фейсбуке".
По его словам, Украина с начала лета обеспечивает Черногорию самым большим числом туристов, имея по 13–14 бортов в неделю, и при этом находится в ограниченных правах.
Россиян предупредили о рисках отдыха в Черногории. Были "вопиющие факты"По мнению эксперта, там происходили действительно вопиющие ситуации.
— Очень надеюсь, что эти дискриминационные условия для наших граждан будут сняты, — добавил консул.
Напомним, о том, что Черногория открыла границы для россиян, стало известно накануне. Жителям РФ разрешён въезд в балканскую страну без всяких дополнительных условий.