Украинский консул в Черногории возмутился открытием границ для россиян

Дипломат пожаловался, что для Незалежной созданы дискриминационные условия.

Консул Украины в Черногории Михаил Шматов выразил недовольство решением властей страны открыть границы для российских туристов.

— Я возмущён тем, что Россию сразу поместили в "зелёную" зону [по коронавирусу] без всяких условий, — написал Шматов на странице в "Фейсбуке".

По его словам, Украина с начала лета обеспечивает Черногорию самым большим числом туристов, имея по 13–14 бортов в неделю, и при этом находится в ограниченных правах.

— Очень надеюсь, что эти дискриминационные условия для наших граждан будут сняты, — добавил консул.