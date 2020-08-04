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Украинский консул в Черногории возмутился открытием границ для россиян

Дипломат пожаловался, что для Незалежной созданы дискриминационные условия.

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Фото © Pixabay

Консул Украины в Черногории Михаил Шматов выразил недовольство решением властей страны открыть границы для российских туристов.

Я возмущён тем, что Россию сразу поместили в "зелёную" зону [по коронавирусу] без всяких условий, — написал Шматов на странице в "Фейсбуке".

По его словам, Украина с начала лета обеспечивает Черногорию самым большим числом туристов, имея по 13–14 бортов в неделю, и при этом находится в ограниченных правах.

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По мнению эксперта, там происходили действительно вопиющие ситуации.

Очень надеюсь, что эти дискриминационные условия для наших граждан будут сняты, — добавил консул.

Напомним, о том, что Черногория открыла границы для россиян, стало известно накануне. Жителям РФ разрешён въезд в балканскую страну без всяких дополнительных условий.

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