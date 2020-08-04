Россиян предупредили о рисках отдыха в Черногории. Были "вопиющие факты"
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По мнению эксперта, там происходили действительно вопиющие ситуации.
Власти Черногории без дополнительных условий, связанных с коронавирусом, разрешили россиянам въезд в страну. Как отметил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин, это направление пользуется большим спросом у туристов, но трудности с возвращением могут омрачить впечатления об отдыхе.
— Конечно, нелояльное отношение к своим гостям, туристам наблюдалось не только в Черногории, хотя там происходили действительно вопиющие факты, вплоть до шантажа: "Вернёте наших, тогда мы отпустим ваших". В других странах путешественников не пускали в отели, места общего пользования. До сих пор летают вывозные рейсы. Разумеется, все эти обстоятельства будут учитываться при возобновлении перелётов в ту или иную страну, в том числе и в Черногорию, — передаёт издание "Вечерняя Москва" слова Барзыкина.
По его мнению, есть также риск, что россияне обратно завезут в страну коронавирус. Он напомнил, что в первый раз Москва приняла удар не из Китая, а как раз из Европы. Но при этом эксперт также отметил, что российским туристам не стоит бояться застрять в Черногории при второй волне пандемии. Ведь все страны уже сталкивались с закрытыми границами, и каждая из них имеет свой план действий при такой ситуации.
Напомним, с 1 августа туристы из России смогут улететь в Великобританию, Танзанию и Турцию. В связи с пандемией коронавируса путешественники должны быть готовы к нововведениям. Так, по прибытии в Соединённое Королевство россиян ждёт обязательный двухнедельный карантин, а в Танзанию можно лететь только на остров Занзибар. Попасть в Турцию и Танзанию граждане РФ смогут без справки об отрицательном тесте на коронавирус, однако в полёте им нужно будет заполнить специальную анкету.