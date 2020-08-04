Россиян предупредили о рисках отдыха в Черногории. Были "вопиющие факты"

Власти Черногории без дополнительных условий, связанных с коронавирусом, разрешили россиянам въезд в страну. Как отметил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин, это направление пользуется большим спросом у туристов, но трудности с возвращением могут омрачить впечатления об отдыхе.

— Конечно, нелояльное отношение к своим гостям, туристам наблюдалось не только в Черногории, хотя там происходили действительно вопиющие факты, вплоть до шантажа: "Вернёте наших, тогда мы отпустим ваших". В других странах путешественников не пускали в отели, места общего пользования. До сих пор летают вывозные рейсы. Разумеется, все эти обстоятельства будут учитываться при возобновлении перелётов в ту или иную страну, в том числе и в Черногорию, — передаёт издание "Вечерняя Москва" слова Барзыкина.

По его мнению, есть также риск, что россияне обратно завезут в страну коронавирус. Он напомнил, что в первый раз Москва приняла удар не из Китая, а как раз из Европы. Но при этом эксперт также отметил, что российским туристам не стоит бояться застрять в Черногории при второй волне пандемии. Ведь все страны уже сталкивались с закрытыми границами, и каждая из них имеет свой план действий при такой ситуации.