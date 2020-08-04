"Твари, мрази, грязные собаки". Появилось новое видео, где Михаил Хачатурян отчитывает дочерей

Видео © Телеканал "360"

Телеканал "360" опубликовал видео, на котором Михаил Хачатурян грубо отчитывает дочерей за мусор на полу. Позже девушки убьют отца, по их признанию, из-за издевательств.

— И каждый день я так живу. Я так живу, я сам собираю... Я так и живу, эти твари так и живут. Эти мрази, эти грязные собаки, — говорит Хачатурян и снимает лежащую на полу собачью шерсть, саму собаку и одну из своих дочерей, которая сидит на диване.

Напомним, три сестры — Крестина, Ангелина и Мария — убили своего отца Михаила 27 июля 2018 года. Девушки нанесли ему множество ножевых ранений. Лайф публиковал аудиозапись звонка сестёр в полицию после расправы и видео их первого допроса. Девушки уверяли, что отец над ними издевался, проявлял жестокость, совершал сексуальное насилие. По их рассказам, Михаил держал их как личных рабынь и подзывал колокольчиком.