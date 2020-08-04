Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

"Твари, мрази, грязные собаки". Появилось новое видео, где Михаил Хачатурян отчитывает дочерей

Трое девушек убили своего отца 27 июля 2018 года.

222

Видео © Телеканал "360"

Телеканал "360" опубликовал видео, на котором Михаил Хачатурян грубо отчитывает дочерей за мусор на полу. Позже девушки убьют отца, по их признанию, из-за издевательств.

И каждый день я так живу. Я так живу, я сам собираю... Я так и живу, эти твари так и живут. Эти мрази, эти грязные собаки, — говорит Хачатурян и снимает лежащую на полу собачью шерсть, саму собаку и одну из своих дочерей, которая сидит на диване.

"Могут кого-нибудь с собой прихватить". Адвокат стороны Михаила Хачатуряна призналась в страхе перед его дочерьми

Девушкам терять нечего, ведь им грозит максимальная для женщин мера, полагает юрист.

Напомним, три сестры — Крестина, Ангелина и Мария — убили своего отца Михаила 27 июля 2018 года. Девушки нанесли ему множество ножевых ранений. Лайф публиковал аудиозапись звонка сестёр в полицию после расправы и видео их первого допроса. Девушки уверяли, что отец над ними издевался, проявлял жестокость, совершал сексуальное насилие. По их рассказам, Михаил держал их как личных рабынь и подзывал колокольчиком.

"Как приставал, так и будет". Обнародованы шокирующие подробности из переписки сестёр Хачатурян

Девушки рассказывали, что их отец периодически угрожал оружием.

Старших Крестину и Ангелину Хачатурян будут судить с участием присяжных заседателей. Дело младшей Марии рассматривается отдельно, так как на момент совершения преступления ей не было 18 лет и её признали невменяемой.

Выбор редакции

Loading...