В летние лагеря Ростовской области заезжает вторая смена детей

Летние оздоровительные лагеря Белокалитвинского, Неклиновского, Обливского, Каменского и Семикаракорского районов распахнули свои двери для юных отдыхающих. Об этом Лайфу рассказали в Управлении информационной политики правительства Ростовской области. По окончании первой смены в детских учреждениях были проведены генеральная уборка и дезинфекция. А чтобы попасть на территорию, каждому ребёнку предстоит пройти температурный контроль, дезинфекцию рук и сумок, а также предоставить справку об отсутствии контактов с заболевшими.

Фото предоставлено Управлением информационной политики Правительства Ростовской области 1 / 4

— Для обеспечения безопасности детей на отдыхе будет обеспечено 50% загрузки от планового количества мест в лагере, одновременный заезд на смену детей и сотрудников и обязательный масочный режим, — комментирует министр труда и социального развития Ростовской области Елена Елисеева.

Всего начиная с 3 июля около 5,5 тысячи детей уже смогли отдохнуть в 19 лагерях на территории региона. Бесплатные путёвки положены детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также воспитывающимся в приёмных семьях и детям из малоимущих семей.