"Дадим им самую тяжёлую работу". В Чечню из Москвы вернули более 100 человек из-за неподобающего поведения

Власти Чечни вывезли из Москвы в Грозный более ста мужчин. Поводом стало то, что они были замечены в столице за употреблением наркотических и психотропных веществ. Об этом сообщает портал "Чечня сегодня".

В Грозном с этими мужчинами встретились депутат Госдумы РФ Адам Делимханов, министр внутренних дел ЧР Руслан Алханов, представители духовенства. Позвали туда и родственников задержанных.

— Мы дадим им самую тяжёлую работу и будем следить за тем, как они её выполняют. Если родители не могут справиться с такими сыновьями, то мы сможем. Говорите нам, если вы столкнулись с такой ситуацией, иначе нам приходится работать несколько месяцев, чтобы выявлять таких людей. Мы должны вместе их остановить, чтобы они не губили наше подрастающее поколение, — обратился к участникам встречи Алханов.

А Адам Делимханов заявил, что никому из вывезенных из Москвы мужчин не хотят сделать что-то плохое. Власти республики надеются, что благодаря работе они смогут "поменяться и стать лучше".