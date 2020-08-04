В Петербурге задушили 22-летнего блогера из Таджикистана

Тело 22-летнего гражданина Таджикистана нашли на улице Маршала Казакова в Санкт-Петербурге. Как сообщили в правоохранительных органах, он скончался от удушья.
Блогер набрал более миллиона просмотров на самом скучном видео, где два часа он ничего не делаетУдивительное дело, но работа Дидита оказалась очень расслабляющей и медитативной.
— По подозрению в его убийстве задержан 45-летний житель квартиры, гражданин РФ, — передаёт РИА "Новости" слова источника в силовых структурах.
Как отмечают местные СМИ, парень был блогером в соцсети TikTok. Он показывал в эфире полуобнажённые танцы и свои эротические фото.
Напомним, ранее в Петербурге обнаружили расчленённое тело рэпера Энди Картрайта. На допросе его супруга Марина Кохал рассказала, что пилила труп мужа четыре дня, однако позже выяснилось, что она сделала это за одну ночь. По её версии, музыкант умер от передозировки, а она не захотела для него такой бесславной кончины и решила избавиться от тела, распилив и сбросив в болото. Однако, по версии следствия, именно она и расправилась над супругом.