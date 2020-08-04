В Петербурге задушили 22-летнего блогера из Таджикистана

Блогер набрал более миллиона просмотров на самом скучном видео, где два часа он ничего не делает Удивительное дело, но работа Дидита оказалась очень расслабляющей и медитативной.

Напомним, ранее в Петербурге обнаружили расчленённое тело рэпера Энди Картрайта. На допросе его супруга Марина Кохал рассказала, что пилила труп мужа четыре дня, однако позже выяснилось, что она сделала это за одну ночь. По её версии, музыкант умер от передозировки, а она не захотела для него такой бесславной кончины и решила избавиться от тела, распилив и сбросив в болото. Однако, по версии следствия, именно она и расправилась над супругом.