Аккаунт ценой в миллион. Рэпер Дрейк подписался на плиточника из Москвы в Instagram

Знаменитый американский рэпер Дрейк подписался в Instagram на жителя Москвы Дмитрия Дроздова. Мужчина недоумевает, чем так заинтересовал музыканта с многомиллионной армией фанатов, ведь на своей странице он в основном публикует лишь отчёты о своей работе. Дмитрий трудится плиточником. Как житель столицы рассказал Mash, Дрейк подписался на него ещё в мае, но тогда это не вызвало никакого фурора. С того момента на аккаунт москвича подписались всего около 500 человек.

Тем не менее сейчас на странице Дмитрия в Instagram почти сто тысяч подписчиков, и, по его словам, некий молодой музыкант даже предлагает выкупить у него аккаунт за один миллион рублей.

— С верифицированного аккаунта с синей галочкой мне написали, какой-то молодой певец. Начинали с 500 тысяч. Я отказался. Потом перешли на больше миллиона, но я не знаю, насколько это серьёзно сейчас. Мы продолжаем переговоры, — заявил Дмитрий.

А вот музыкальное творчество Дрейка москвичу пришлось не по душе, и до подписки американца он с ним вовсе не был знаком. Дмитрий предпочитает джаз, соул и электронику. Кроме того, в ответ на Дрейка российский плиточник подписываться так и не стал, хотя проводил на эту тему даже опрос среди своих подписчиков.