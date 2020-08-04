В Минфине предложили увеличить расходы на деятельность президента РФ и его администрации

Министерство финансов РФ предложило в 2021 году увеличить расходы на деятельность президента и его администрации. Согласно документу, речь идёт об увеличении финансирования на 88,8 миллиона рублей — до 14,28 миллиарда.

В 2022 году расходы планируют сократить на 191 миллион рублей, а в 2023 году снова увеличить — на 219 миллионов.

Также ожидается увеличение расходов на работу зампреда Совбеза России и госслужащих Администрации Президента РФ.

При этом планируется сократить финансирование деятельности председателя правительства, его заместителей и аппарата в ближайшие три года. В следующем году сокращение может составить 191 миллион рублей, то есть до 7,28 миллиарда рублей. В 2022 году — на 374 миллиона до 7,3 миллиарда, в 2023 году — на 131 миллион.