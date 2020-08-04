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Очередь длиной в сотни метров. Россияне массово ринулись в Абхазию после открытия границ

Как уточнили власти соседней республики, въехать на её территорию пока могут лишь граждане России и самой Абхазии.

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Видео © Sputnik

На границе России и Абхазии на КПП Псоу выстроились огромные очереди из российских туристов, желающих отдохнуть на черноморском побережье соседней республики после открытия въезда. Видео с цепочкой людей, ожидающих прохождение таможенного контроля, опубликовал телеграм-канал "Sputnik Абхазия".

Как пояснили в МИД соседней республики, граница пока открыта лишь для граждан России и самой Абхазии. Граждане других государств ни въехать, ни выехать из республики пока не могут.

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В соседней стране цены на еду и проживание в отелях ниже почти на треть. С этим на российском курорте вынуждены считаться.

Напомним, Россия с 1 августа открыла границу с Абхазией. Отмечалось, что была учтена готовность инфраструктуры к приёму туристов.

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