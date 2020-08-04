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Челябинские студенты начали делать вино и сыр из сорняков

У экстракта череды множество плюсов. В частности, он позволяет обогатить продукты антиоксидантами, витаминами и увеличить их срок годности.

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Видео © LIFE

Педагоги и студенты Южно-Уральского государственного университета начали делать вино и сыр из сорняков. Исследователи используют в качестве альтернативы дорогим животным ферментам экстракт череды волосистой.

Учёным удалось определить оптимальные условия ферментативной активности вытяжки из этого сорняка, что позволяет адаптировать его для применения в различных технологических процессах. Добавление экстракта череды увеличивает срок хранения и энергетическую ценность продуктов, а также позволяет обогатить их антиоксидантами и витаминами. А в случае с сыром процесс готовности ускоряется. В среднем он занимает от одного до трёх дней.

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