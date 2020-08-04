Челябинские студенты начали делать вино и сыр из сорняков

Учёным удалось определить оптимальные условия ферментативной активности вытяжки из этого сорняка, что позволяет адаптировать его для применения в различных технологических процессах. Добавление экстракта череды увеличивает срок хранения и энергетическую ценность продуктов, а также позволяет обогатить их антиоксидантами и витаминами. А в случае с сыром процесс готовности ускоряется. В среднем он занимает от одного до трёх дней.