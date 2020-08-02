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Блогер набрал более миллиона просмотров на самом скучном видео, где два часа он ничего не делает

Удивительное дело, но работа Дидита оказалась очень расслабляющей и медитативной.

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Фото © YouTube / sobat miskin official

Блогер из Индонезии Дидит на своём YouTube-канале обычно выкладывает видео, где он проводит эксперименты с едой или пробует на вкус всё, о чём попросят подписчики, даже мыло. Но ролики набирали не так много просмотров, как хотелось бы, и поклонников у парня было не слишком много, пока ему в голову не пришла гениальная мысль. Видео, запечатлевшее гений Дидита, длится больше двух часов, и над его загадкой теперь бьются в Сети.

Видео © YouTube / sobat miskin official

На протяжении ролика, который длится как хороший голливудский фильм, блогер не делает абсолютно ничего. Парень сидит на кровати и смотрит в стену, размеренно дыша, и так два часа. Но, на удивление, видео многим понравилось: его посмотрели уже более 1,1 млн раз, а количество подписчиков Дидита резко скакнуло вверх. Отрывки из ролика стали мемом в индонезийском сегменте соцсетей, как и название его канала sobat miskin official (которое можно перевести как "официально бедный друг").

Фото © YouTube / sobat miskin official

Окей, наверное, стоит пояснить, почему я сделал это видео. В соцсетях меня часто упрекали, что мои ролики бесполезны и лучше бы я снял что-то образовательное для подростков. Так вот, с тяжёлым сердцем и вопреки всему я и снял

Дидит

Фото © YouTube / sobat miskin official

В комментариях мнения пользователей Сети разделились. Кто-то напугался пустого взгляда парня, который будто бы увидел что-то за спиной зрителя. А кто-то размышлял, что происходит все эти два часа в голове блогера, о чём он думает и какие тайны Вселенной раскрыл, пишет World of Buzz.

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