Пользователи Сети объединились, чтобы раскрыть секрет странной совы, которая обнимает бревно на видео

По традиции сов всегда считали символом мудрости и знаний, поэтому любые их осечки воспринимаются особенно остро. Это и произошло с совой Калулой, которая обитает в японском парке Фудзи Качоен. Пернатая распласталась на бревне, обняв его и спустив с него крылья. И ничто не способно было её спугнуть, даже работник парка, который позже выложил видео со странным поведением совы в твиттер Фудзи Качоен.

Видео © Twitter / 富士花鳥園

Там ролик быстро набрал 390 тыс. просмотров и 28 тыс. лайков. Пользователей Сети тоже поразили невозмутимость и расслабленность Калулы, и всем стала интересна причина таких объятий. В комментариях многие стали высказывать свои предположения, среди которых были как забавные, так и весьма правдоподобные, пишет Bored Panda.

Фото © Twitter / 富士花鳥園

Это моё бревно, очень особенное бревно. Нет, на нём нельзя сидеть, нет, его нельзя трогать. Моё и только моё бревно! Glowdaddy

Это похоже на совиную йогу Forever We the North

Она, наверное, пытается охладиться Catlady6000

Фото © Instagram / fujikachoen