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Пользователи Сети объединились, чтобы раскрыть секрет странной совы, которая обнимает бревно на видео

Эта загадка не даёт покоя многим с тех пор, как ролик с Калулой опубликовали в "Твиттере".

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Фото © Twitter / 富士花鳥園

По традиции сов всегда считали символом мудрости и знаний, поэтому любые их осечки воспринимаются особенно остро. Это и произошло с совой Калулой, которая обитает в японском парке Фудзи Качоен. Пернатая распласталась на бревне, обняв его и спустив с него крылья. И ничто не способно было её спугнуть, даже работник парка, который позже выложил видео со странным поведением совы в твиттер Фудзи Качоен.

Видео © Twitter / 富士花鳥園

Там ролик быстро набрал 390 тыс. просмотров и 28 тыс. лайков. Пользователей Сети тоже поразили невозмутимость и расслабленность Калулы, и всем стала интересна причина таких объятий. В комментариях многие стали высказывать свои предположения, среди которых были как забавные, так и весьма правдоподобные, пишет Bored Panda.

Фото © Twitter / 富士花鳥園

Это моё бревно, очень особенное бревно. Нет, на нём нельзя сидеть, нет, его нельзя трогать. Моё и только моё бревно!

Glowdaddy

Это похоже на совиную йогу

Forever We the North

Она, наверное, пытается охладиться

Catlady6000

Фото © Instagram / fujikachoen

Одна из пользовательниц Стейси Мюллер рассказала, что часто подкармливает птиц возле дома. Каждый раз прилетают разные птицы и виды. И они часто отдыхают так, расправив крылья на веранде. В эти дни обычно сухо, без дождей, поэтому Стейси считает, что они так не пытаются высохнуть. Вероятно, птицы, и совы в том числе, просто любят принимать солнечные ванны и прогревать пёрышки.

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