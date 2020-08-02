94-летняя бабушка рассказала, как в молодости отомстила мужу за измену, и видео с ней стало вирусным

Когда Дорис была ещё молоденькой девушкой, она узнала, что супруг ей изменяет. Не желая делать из этого трагедию, она придумала план, как отомстить за своё разбитое сердце. Дорис узнала, кто спит с её мужем, и даже подружилась с этой девушкой. Затем она пригласила любовницу в бар и напоила её до чёртиков.

Видео © Instagram / sassy_gran_doris

И потом я ей говорю: "Нам нужно поесть, пошли домой". И она была настолько пьяной! Она упала лицом прямо в еду и так и осталась лежать. Тогда я позвонила муженьку и сказала: "Забирай свою леди, дружок, её лицо застряло в салате".

Фото © Instagram / sassy_gran_doris

Рассказ Дорис снимал её внук, который едва смог поверить в услышанное и назвал бабушку в шутку дикаркой. Впрочем, старушку это нисколько не обидело, а даже наоборот. "Я знаю, и мне нравится это", — ответила Дорис.

Фото © Instagram / sassy_gran_doris