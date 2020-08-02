94-летняя бабушка рассказала, как в молодости отомстила мужу за измену, и видео с ней стало вирусным

Когда Дорис была ещё молоденькой девушкой, она узнала, что супруг ей изменяет. Не желая делать из этого трагедию, она придумала план, как отомстить за своё разбитое сердце. Дорис узнала, кто спит с её мужем, и даже подружилась с этой девушкой. Затем она пригласила любовницу в бар и напоила её до чёртиков.
Видео © Instagram / sassy_gran_doris
И потом я ей говорю: "Нам нужно поесть, пошли домой". И она была настолько пьяной! Она упала лицом прямо в еду и так и осталась лежать. Тогда я позвонила муженьку и сказала: "Забирай свою леди, дружок, её лицо застряло в салате".
Рассказ Дорис снимал её внук, который едва смог поверить в услышанное и назвал бабушку в шутку дикаркой. Впрочем, старушку это нисколько не обидело, а даже наоборот. "Я знаю, и мне нравится это", — ответила Дорис.
Благодаря этому видео бабушка стала настоящей интернет-сенсацией. Внук создал ей профили в TikTok и "Инстаграме", где она делится нажитой мудростью. В комментариях подписчики также отмечают, что Дорис прекрасно выглядит для своих лет, не забывая про макияж и причёску.