Строитель рассчитал зарплату для 6-летнего сына заказчика, и эта записка вернула веру в человечество

Стеф Хиткот давно хотел патио у своего дома, но возводить его самому было бы слишком сложно. Поэтому семья воспользовалась помощью профессионального рабочего. Через несколько дней задний дворик был готов, но главной в этой истории оказалась далеко не постройка. Всё это время строителю помогал шестилетний сын британцев Гарри, за это он получил милое вознаграждение.
Мы только что доделали наш внутренний дворик, и мой шестилетний сын любил выходить и помогать строителю. И эта записка сделала его день. Какой потрясающий пример доброты
steph_heathcote
Строитель оставил для малыша "чек", в котором перечислил все работы, которые ему помогал делать Гарри. Также в выписке были такие пункты, которые моментально вызывают сильнейшее умиление.
"Зарплата — Гарри
За то, что приносил кирпич,
Таскал брусчатку.
Перемешивал цемент,
Загружал гравий,
Фотографировал чёрных птиц и пауков.
За то, что задавал вопрос "почему" больше раз, чем я слышал за всю свою жизнь,
и за то, что был классным приятелем.
Минус налоги и национальное страхование, итого — 10 фунтов стерлингов"
Твит с милой запиской быстро стал вирусным. За пару дней его репостнули больше двадцати тысяч раз, а лайкнули — порядка четверти миллиона! В сотнях комментариев под постом умилённые пользователи отметили, что, если бы все люди были такими, наш мир бы стал намного лучше. А кто-то восхитился и самим Гарри за то, что он с раннего возраста привыкает к труду, пишет Mirror.
Всё классно, но, судя по его возрасту, у него не должно быть никаких налоговых отчислений. Не могли бы вы ему восполнить разницу? :D
shenty69
Это так мило! Какой добрый человек! Где вы живёте? Если не очень далеко от меня, я бы взял номер этого строителя для будущих работ
WhatSheSaidHere