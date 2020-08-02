Строитель рассчитал зарплату для 6-летнего сына заказчика, и эта записка вернула веру в человечество

Стеф Хиткот давно хотел патио у своего дома, но возводить его самому было бы слишком сложно. Поэтому семья воспользовалась помощью профессионального рабочего. Через несколько дней задний дворик был готов, но главной в этой истории оказалась далеко не постройка. Всё это время строителю помогал шестилетний сын британцев Гарри, за это он получил милое вознаграждение.

Мы только что доделали наш внутренний дворик, и мой шестилетний сын любил выходить и помогать строителю. И эта записка сделала его день. Какой потрясающий пример доброты

Строитель оставил для малыша "чек", в котором перечислил все работы, которые ему помогал делать Гарри. Также в выписке были такие пункты, которые моментально вызывают сильнейшее умиление.

"Зарплата — Гарри

За то, что приносил кирпич,

Таскал брусчатку.

Перемешивал цемент,

Загружал гравий,

Фотографировал чёрных птиц и пауков.

За то, что задавал вопрос "почему" больше раз, чем я слышал за всю свою жизнь,

и за то, что был классным приятелем.

Минус налоги и национальное страхование, итого — 10 фунтов стерлингов"