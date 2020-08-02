Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Строитель рассчитал зарплату для 6-летнего сына заказчика, и эта записка вернула веру в человечество

В "Твиттере" завирусился пост, в котором владелец дома показала, какую записку оставил наёмный строитель его сыну. Всё оказалось настолько мило, что у рабочего появились фанаты.

67

Гиф © Giphy

Стеф Хиткот давно хотел патио у своего дома, но возводить его самому было бы слишком сложно. Поэтому семья воспользовалась помощью профессионального рабочего. Через несколько дней задний дворик был готов, но главной в этой истории оказалась далеко не постройка. Всё это время строителю помогал шестилетний сын британцев Гарри, за это он получил милое вознаграждение.

Мы только что доделали наш внутренний дворик, и мой шестилетний сын любил выходить и помогать строителю. И эта записка сделала его день. Какой потрясающий пример доброты

steph_heathcote

Фото © Twitter / steph_heathcote

Строитель оставил для малыша "чек", в котором перечислил все работы, которые ему помогал делать Гарри. Также в выписке были такие пункты, которые моментально вызывают сильнейшее умиление.

"Зарплата Гарри

За то, что приносил кирпич,

Таскал брусчатку.

Перемешивал цемент,

Загружал гравий,

Фотографировал чёрных птиц и пауков.

За то, что задавал вопрос "почему" больше раз, чем я слышал за всю свою жизнь,

и за то, что был классным приятелем.

Минус налоги и национальное страхование, итого 10 фунтов стерлингов"

Фото © Twitter / steph_heathcote

Твит с милой запиской быстро стал вирусным. За пару дней его репостнули больше двадцати тысяч раз, а лайкнули — порядка четверти миллиона! В сотнях комментариев под постом умилённые пользователи отметили, что, если бы все люди были такими, наш мир бы стал намного лучше. А кто-то восхитился и самим Гарри за то, что он с раннего возраста привыкает к труду, пишет Mirror.

Всё классно, но, судя по его возрасту, у него не должно быть никаких налоговых отчислений. Не могли бы вы ему восполнить разницу? :D

shenty69

Это так мило! Какой добрый человек! Где вы живёте? Если не очень далеко от меня, я бы взял номер этого строителя для будущих работ

WhatSheSaidHere

Рабочие нашли на крыше послание от столяров, которые ещё 200 лет назад высмеяли своего начальника

Во время ремонта старинного особняка рабочие обнаружили спрятанную записку от столяров 19-го века. В выражениях они не стеснялись.

Выбор редакции

Loading...