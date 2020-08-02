Криминал в стиле нуар: 10 мест преступлений, фото которых нашли в заброшенных полицейских архивах

Снимки, обнаруженные Мериком Мортоном, охватывают период 1920–1970-х годов, рассказывает портал Flashbak. Плёнки были в очень плохом состоянии: их помогали восстанавливать специалисты Национального киноархива США. Чёрно-белые кадры с мест преступлений пропитаны духом нуара — за каждым из них скрывается целая криминальная история.

Случайный прохожий, застреленный во время ограбления ювелирного магазина

Фото © Merrick Morton / Feature Shoot

Преступники решили ограбить бар под названием Melody Lane. После того как на вызов приехала полиция, нападавшие взяли двух офицеров в заложники. Подоспевшая подмога окружила бар и задержала грабителей, подстрелив одного из них в шею, а другого — в грудь. Оба выжили

Фото © Merrick Morton / Feature Shoot

Место преступления — алкомаркет. Нападавший убил 70-летнего хозяина, ударив его по затылку, ради $85. Убийцу так и не нашли. Расследованием занимался детектив Гарри Хансен, который вёл легендарное дело чёрной орхидеи (также нераскрытое)

Фото © Merrick Morton / Feature Shoot

Нападение на магазин. Сначала полиция думала, что витрину разбили обычные вандалы, но потом выяснилось, что из торгового зала пропали дорогие меха

Фото © Merrick Morton / Feature Shoot

Подпольная клиника, в которой делали аборты. Она находилась прямо за стеной спальни бывшего медика

Фото © Merrick Morton / Feature Shoot

После ссоры двоих мужчин в таверне один из них вернулся в заведение с пистолетом и подстрелил случайного посетителя. Нападавшему удалось избежать высшей меры, потому что ранение оказалось не смертельным

Фото © Merrick Morton / Feature Shoot

Дело "убийцы с колотушкой". Девушка по имени Рут устала от своего мужа и решила найти ему замену на вечеринке. Супруг забил её до смерти деревянным молотком, а потом отрубил ей руки и похоронил на заднем дворе

Фото © Merrick Morton / Feature Shoot

Детектив примеряет маску, которую носил один из членов банды Бакстера Шортера, убитого его собственными подельниками. Шортер сдал их после того, как они жестоко расправились с ни в чём не повинной старушкой. Месть не заставила себя долго ждать

Фото © Merrick Morton / Feature Shoot

Руки 33-летнего мужчины, который убил своего друга на заправке в пьяной драке. Ссора произошла на национальной почве: один был шотландцем, а другой — голландцем

Фото © Merrick Morton / Feature Shoot

Записка, которую грабитель показал работнику банка: "Если ты будешь вести себя спокойно, я не буду стрелять. Отдай мне все банкноты, кроме $1 и $2. Быстро"