Тату-мастер скрывает любые шрамы и ожоги, превращая их в произведения искусства: 7 примеров работ

Девушка, более известная в Сети как Нгок, долгое время занимается тату, работая в одном из салонов Ханоя, Вьетнам

Фото © Facebook / Ngoc Like Tattoo

Она делает все виды татуировок, но наибольшую популярность приобрёл конкретно один вид её работ

Фото © Facebook / Ngoc Like Tattoo

Чаще всего к Нгок обращаются, чтобы скрыть шрамы от случайных ран, операций и ожогов

Фото © Facebook / Ngoc Like Tattoo

Причём любопытный факт — львиной долей клиентов с такой просьбой оказываются девушки, пишет Oddity Central

Фото © Facebook / Ngoc Like Tattoo

Нередко им приходится прятать рубцы после кесарева сечения, мастэктомии или абдоминопластики

Фото © Facebook / Ngoc Like Tattoo

Некоторые тату-работы занимают более десяти часов, но Нгок всегда готова к тяжёлому труду

Фото © Facebook / Ngoc Like Tattoo

"Каждая женщина прекрасна, и она не должна страдать из-за шрамов", — считает девушка