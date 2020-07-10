Люди пугались внешности этого парня, пока модельное агентство не сделало его необычный нос изюминкой

19-летний Джастин Стюарт из Нью-Джерси, США, родился с фронтоназальной дисплазией, при которой лоб и нос у ребёнка развиваются с дефектом. В детстве у мальчика не было проблем со своей внешностью, ведь в большой семье Стюартов к Джастину относились с пониманием и уважением. Совсем другая ситуация наступила, когда мальчик пошёл в школу, столкнувшись с жестокостью детей, пишет Metro.
Его дразнили из-за необычного носа, обзывали Волан-де-Мортом из вселенной Гарри Поттера и не хотели с ним общаться. Со временем справляться с такой агрессией стало проще, да и люди с возрастом становились терпимее, но периодически Джастин ловил на себе косые взгляды. В "Инстаграме" он решил привлечь внимание к фронтоназальной дисплазии — довольно редкому явлению. Там его и нашли рекрутеры модельного агентства.
Они предложили Джастину провести пробную съёмку. В случае удачного результата с ним подписало бы контракт топовое агентство, чьи модели работают с брендами Tommy Hilfiger, Wrangler, Adidas и другими. Фотосессию частично организовывала русская модель Кристина Казакова, которая сильно помогла парню, стеснявшемуся камеры. Итоговые снимки понравились агентству, и теперь Джастин официально стал моделью с большими перспективами.
Я никогда не хотел менять свою внешность. Я сделал пару операций по восстановлению носа по медицинским показаниям, чтобы расширить дыхательные пути, но на этом всё. Мама мне сказала, что рекрутеры заметили меня именно из-за моего носа. Он помог мне выделиться в толпе и стать особенным
Джастин Стюарт
WOW-news
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