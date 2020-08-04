В Москве 22-летний мажор накопил более 500 штрафов за год и попался пьяным за рулём

На Зеленоградской улице в Москве задержали 22-летнего водителя автомобиля Mercedes, за которым числится 562 нарушения ПДД. В столичном ГУ МВД России рассказали, что это приезжий из ближнего зарубежья.

— При проверке документов водитель заметно нервничал и имел явные признаки опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался, — уточнили в управлении.

Оказалось, что молодой человек с начала 2020 года 562 раза нарушил Правила дорожного движения. При этом административные штрафы за эти нарушения он не оплачивал, в результате чего в отношении него было составлено 189 протоколов по статье "Уклонение от исполнения административного наказания". Мажора доставили в полицейский отдел, а материалы передали в суд для принятия решения о привлечении его к ответственности.