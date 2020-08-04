В Москве 22-летний мажор накопил более 500 штрафов за год и попался пьяным за рулём

На Зеленоградской улице в Москве задержали 22-летнего водителя автомобиля Mercedes, за которым числится 562 нарушения ПДД. В столичном ГУ МВД России рассказали, что это приезжий из ближнего зарубежья.
— При проверке документов водитель заметно нервничал и имел явные признаки опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался, — уточнили в управлении.
Оказалось, что молодой человек с начала 2020 года 562 раза нарушил Правила дорожного движения. При этом административные штрафы за эти нарушения он не оплачивал, в результате чего в отношении него было составлено 189 протоколов по статье "Уклонение от исполнения административного наказания". Мажора доставили в полицейский отдел, а материалы передали в суд для принятия решения о привлечении его к ответственности.
Мажор, хвастающий деньгами и голыми моделями, пообещал 344 тыс. за название для своей автобиографииВариантов нашлось уйма, но не все лестно охарактеризовали как самого Дэна, так и его жизнь.
Ранее за пьяное ДТП в Москве арестовали внука экс-губернатора Хабаровского края Игоря Ишаева. В середине июня мажор за рулём элитной иномарки Porshe Panamera выехал на встречку и врезался в несколько автомобилей. В его крови обнаружили 0,74 промилле алкоголя, хотя сам он на суде заявил, что причиной аварии стала травма ноги.