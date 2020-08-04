Месть за потерю работы. Лайф узнал, кого замдиректора хлебокомбината подозревает в кислотной атаке

Заместитель директора Ивантеевского хлебокомбината Светлана Войнова, которую облили серной кислотой на улице, подозревает в организации нападения уволенную сотрудницу. Версию потерпевшей Лайфу рассказал информированный источник в правоохранительных органах.

56-летняя женщина сообщила следователям о единственно возможном мотиве нападения — это увольнение одной из сотрудниц предприятия. Войнова организовала ревизию на хлебокомбинате, что особенно не понравилось Кристине Н. Девушка даже якобы сымитировала припадок. И не один. Дважды во время проверок она устраивала истерику и требовала скорую. Приезжали медики, но поводов для беспокойства не находили.

По словам пострадавшей, во время первого "припадка" сотрудница даже устроила с кем-то драку. После второго Кристина написала заявление на увольнение по собственному желанию, и её мирно отпустили. Этим дело и кончилось. Однако Войнова говорит, что за последний месяц это был единственный конфликт и то он не был связан лично с ней. Тем не менее других догадок у пострадавшей нет.