Бизнес-конфликт или личные счёты. За что топ-менеджера Ивантеевского хлебозавода сожгли кислотой

Всё произошло в подмосковном Пушкине. 56-летняя Светлана Войнова, как и обычно, заехала после работы в супермаркет "Глобус", оставив машину на парковке. Покинув магазин с покупками, она направилась к своему автомобилю. Как выяснилось, всё это время за ней следил мужчина. Как только она приблизилась, незнакомец достал бутылку и плеснул ей в лицо какой-то жидкостью. Как оказалось, это была кислота. Светлана сразу же позвонила в скорую, её госпитализировали. Нападавшему удалось скрыться. Сама Светлана не смогла узнать нападавшего, поэтому пока не может предположить причины его поступка.

Сейчас женщина находится в больнице с химическими ожогами лица. В ближайшее время её должны перевезти в НИИ Склифосовского. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", а нападавший объявлен в розыск.

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Сыщики угрозыска пытаются задержать злодея, а также выяснить причину нападения. Судя по всему, это было не спонтанное нападение. На записях с камер наблюдения видно, что мужчина приехал к магазину за два часа, и похоже, что он ждал на парковке именно Войнову. В первую очередь оперативники будут отрабатывать бизнес-версию. Известно, что помимо высокой должности на комбинате у Войновой есть ещё семейный бизнес. Муж Светланы отрицает мотив делового конфликта, поскольку женщине не поступали угрозы и она не имела конфликтов на работе.

Хлебная бизнесвумен

Ивантеевский хлебозавод был основан в 1929 году и позиционирует себя как одно из крупных предприятий города, которое также поставляет продукцию в Москву, Пушкино и Мытищи, в том числе и в разные государственные учреждения. Среди заказчиков — детские сады, больницы и реабилитационные центры по всей Московской области.

Светлана Войнова является заместителем директора Ивантеевского хлебозавода и имеет долю в бизнесе 34%. Ещё в управлении участвует некая Людмила Ветрова — у неё 32%. Также в совладельцах числится и её муж Сергей — у него 7%. У Войновой есть и совместный бизнес с мужем — компания "Меркурий", которая также находится в Ивантеевке. Совместный бизнес семейная чета основала ещё в 2012 году. Основной вид деятельности компании заключался в производстве и продаже хлебных изделий.